Áries: Você atua contra seus próprios desejos e sentimentos amorosos, por rejeitar a naturalidade e a espontaneidade do que sente e do jeito de ser da pessoa amada.

Touro: Agitação afetiva profunda. Você rejeita os bons ambientes e o convívio com aqueles que aparentemente lhe deixam feliz. Seus sentimentos estão a mudar rapidamente.

Gêmeos: Um imprevisto se impõe e você pode ser afastado de alguém com quem queria muito ficar perto. As contrariedades pesarão ainda mais se você insistir em impor-se à situação.

Câncer: O encontro com algo ou alguém de seu agrado pode se tornar grande desapontamento. Vá com calma com as expectativas neste momento, inclusivo no âmbito material.

Leão: Um destino cruel se impõe e você se vê apartado daquilo que ama ou gosta. Não por todo o sempre, apenas por um momento; mas desses momentos que parecem eternos.

Virgem: Talvez descubra o quanto estava equivocado quanto a certos desejos afetivos. Nem tudo o que sorri e agrada é certo e adequado. Veja os sentimentos com outros olhos.

Libra: Você terá que se afastar de alguém querido do ambiente social. Não se avexe, podem ser circunstâncias menores a causar tal afastamento. Nem sempre é você quem manda.

Escorpião: As coisas que você gosta no trabalho podem não lhe ser permitidas por alguém, talvez sócio, cliente ou colega. Aceite o que é imposto, até por não ter mesmo outra opção.

Sagitário: Momento delicado para seus sentimentos e ideais de vida. Não se aflija demais, se fatos comezinhos devoram a boa vontade e o idealismo que está desejoso de cultivar.

Capricórnio: Sentimentos rebeldes e do contra afastam você das pessoas queridas. Você não quer nada do que elas trazem e não quer dar nada a elas. Veja o que precisa ser mudado.

Aquário: Forte inquietação em seu interior diante das pessoas queridas. Desassossego quanto a se abrir a elas ou participar com elas. Não ache que precisa ser satisfeito em tudo.

Peixes: As rotinas se altercam e você se debate entre fazer só o que gosta e mudar tudo e perder certos confortos. Não importa o lado que escolher, será difícil integrar o conjunto de tudo.