Áries: Atenção para não decidir as coisas pela metade. É hora de se entregar de vez ao que está fazendo. Por difícil que seja, concilie as aspirações maiores com ações práticas.

Touro: As escolhas afetivas estão para serem definidas, em parte por você, em parte pela realidade. Cultivar os bons sentimentos é entregar-se totalmente ao sentimento.

Gêmeos: O modo de se posicionar diante das pessoas, em especial nas relações familiares, está em transformação. É tempo de aceitar estar com as pessoas que lhe são íntimas.

Câncer: Há obrigações de rotina que lhe preocupam. Elas alertam para uma mudança de conduta no cotidiano e no contato humano. Fique de verdade com as pessoas com quem está.

Leão: Na vida financeira, seja prático e objetivo. Se você quer resultados, agora é a hora de tomar decisão nesse sentido. Entre para valer nos negócios que está realizando.

Virgem: Há que se resolver pelo que você quer ser, pelo que deseja vir a ser a partir de agora. Coloque suas mãos no leme, defina uma direção e embarque para valer nela.

Libra: É tempo de tomar pé na realidade, mesmo no que ela tem de difícil, para realmente cuidar da vida. A correta percepção da realidade é condição para se equilibrar.

Escorpião: É tempo de ser bastante prático em relação aos planos para o futuro. Coloque seu tempo e seus recursos a serviço de realizá-los. Não fique no meio do caminho quanto a isso.

Sagitário: A Lua Crescente indica decisões quanto à carreira profissional. É preciso ser objetivo nessas decisões, privilegiando assumir compromissos importantes para você.

Capricórnio: Momento de se decidir quanto aos valores que quer para si. Integre seus valores em seu comportamento. Os estudos elevados estão favorecidos e ajudarão você a se posicionar.

Aquário: É tempo de saber o que lhe serve e o que não serve, realmente. Há coisas a serem descartadas, por terem perdido a serventia. É preciso abrir espaço para o futuro.

Peixes: Seus relacionamentos passam por reformulação. É preciso ser bastante objetivo. Certos encaminhamentos dependem de você escolher entre o que lhe faz bem e o não faz.