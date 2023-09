Áries: Momento para fazer o trabalho render mais e trazer benefícios financeiros. Há oportunidade para fazer em grande escala. O conforto material está melhorando.

Touro: Boa disposição para iniciar empreendimentos, usar recursos criativos pessoais e para o amor. O bom aspecto estimula a confiança e o otimismo.

Gêmeos: O estimulante hoje é o renascer de motivações internas e profundas que dão novo sentido ao viver. Uma situação do passado poderá lhe beneficiar.

Câncer: As amizades e relações do dia a dia são estimuladas. Alegria com os amigos e o bom entendimento com as pessoas que participam de sua rotina.

Leão: O aspecto entre Sol e Júpiter indica êxito no trabalho e assuntos financeiros. Melhorias introduzidas há algum tempo trazem resultados positivos.

Virgem: A disposição é para melhorar e seguir em direção a uma vida melhor. Mais do que uma predisposição, tal dinâmica deve ser traduzida em gestos firmes.

Libra: É o dia certo para se libertar de uma carga ou problema. A grande vitalidade disponível ajuda na superação dos problemas pessoais

Escorpião: Hoje, as uniões estão especialmente favorecidas, apontando para um dos futuros promissores que realizará adiante. As alianças e uniões estão se delineando.

Sagitário: Júpiter e Sol apontam o trabalho profissional como sendo o âmbito mais beneficiado. Ao utilizar sua capacidade e talento alcançará os melhores resultados.

Capricórnio: As habilidades e talentos que lhe são inerentes podem ser utilizados com confiança. As oportunidades estão a favor, inclusive para o relacionamento amoroso.

Aquário: O bom aspecto entre Júpiter e Sol indica eventos benéficos no ambiente familiar. Melhoria do conforto doméstico e resolução de pendências financeiras.

Peixes: Os sentimentos encontram a oportunidade certa para serem demonstrados. Boa oportunidade nas relações afetivas. Você se aproxima de pessoas legais.