Áries: As viagens, os contatos e as comunicações são favorecidos por condições renovadoras. Bom dia para afirmar seus relacionamentos e fazer novos contatos.

Touro: A lida com dinheiro e bens materiais é favorecida por ideias fora do comum. Dia para trabalhar mais do que o comum. Use bem seus melhores recursos e talentos.

Gêmeos: Seu estado de ânimo é afetado positivamente pelas relações afetivas e pelas boas conversas com as pessoas. Dia para estabelecer bons relacionamentos.

Câncer: Um dia para você lidar com seus problemas de momento. Mantenha a lucidez e procure a causa real dos problemas, para lidar com eles de maneira eficaz.

Leão: Relações de amizade e afeição são favorecidas por boa conversa e pelos aspectos radiantes e positivos de sua personalidade. Você se entende com as pessoas.

Virgem: A lida com a rotina profissional será favorecida pela superação de velhas limitações e pelo aporte de bons recursos materiais e de seus talentos pessoais.

Libra: Bom momento para você refletir sobre as ações no trabalho, os grandes projetos e os valores que orientam suas atitudes. Mantenha-se firme no bom caminho.

Escorpião: Bom momento para você se debruçar sobre situações e questões difíceis de lidar. Pode resolver problemas em seu trabalho ou mesmo receber apoio para ele.

Sagitário: O relacionamento a dois ganha dinâmica mais forte e positiva, por meio de outras relações anexas, como amizades e meios sociais que lhe seja favorável.

Capricórnio: Seus pensamentos e gestos dão maior impulso às atividades de trabalho. Dia para trabalhar bastante e contar com bons apoios e recursos que lhe sejam favoráveis.

Aquário: Expectativas no campo afetivo crescem, abrindo-se a um futuro promissor. Os estudos e atividades intelectuais também estão bastante favorecidos.

Peixes: Inquietação emocional leva-o a buscar alternativas para o que já estava estabelecido. Bom momento para relações familiares e para melhorar o conforto.age