Áries: Negócios ligados à família e ao patrimônio estão favorecidos. Situações delicadas podem ser bem conduzidas, inclusive encontrando soluções originais.

Touro: Você se comunica de maneira brilhante. Os problemas que tem enfrentado podem ser tratados com muito mais objetividade. Sua eficiência aumenta bastante.

Gêmeos: Dia propício para encontrar solução para problemas financeiros que vinham perturbando sua paz. Sentimentos intensos e exagerados na intimidade amorosa.

Câncer: Você vislumbra coisas importantes a seu respeito, assim como de sua condição de vida no momento. A relação a dois é marcada por emotividade transbordante.

Leão: Mudança súbita de direção pode ser a solução que precisava para problemas que vinha enfrentando. Um dia para você mudar de ritmo e sair fora do convencional.

Virgem: Os sentimentos amorosos se exaltam de novo, desta vez engolfando você de jeito mais forte. Mas o dia é bom também para olhar com clareza para o futuro.

Libra: Você pode dar passo importante nas questões profissionais com as quais está lidando. Uma mudança no modo de conduzir as atividades pode ser decisiva.

Escorpião: Uma mudança na condução do trabalho e da rotina abre o espaço que você precisava para novas ideias. Um dia para você inovar em sua maneira de ser.

Sagitário: Hoje você pode aceitar mudanças com mais facilidade. Aquilo que precisa se transformar em sua vida, agora, pode ser melhor compreendido por você.

Capricórnio: Sentimentos estão transbordantes, e você se engolfa neles de tal modo que pode não enxergar a realidade do mundo à sua volta. Procure ser objetivo nas relações.

Aquário: Os sentimentos tendem a lhe afetar de uma maneira que venham a lhe prejudicar. Momento para resolver problemas na rotina do trabalho e de sua moradia.

Peixes: Melhoria significativa da capacidade comunicativa. As relações humanas estão favorecidas, e você mostra seu lado mais interessante e encantador.