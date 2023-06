Áries: Você sonha com novas condições materiais que lhe permitam viver melhor. Dê atenção aos apelos interiores que apontem para melhorar a existência.

Touro: Seus desejos junto às pessoas amigas e queridas estão mais fortes. Procure se aproximar das boas relações. Você se comunica de maneira sensível e poética.

Gêmeos: As responsabilidades, mesmo as difíceis, devem receber o melhor de seu esforço. O resultado será positivo na medida da intenção e do gesto colocados em ação.

Câncer: Profusão de fantasias mentais favorecem a inspiração poética e artística. As atividades culturais junto com os amigos estão particularmente beneficiadas.

Leão: A ampliação dos horizontes da mente e de seus preceitos morais está favorecida. Momento para colocar em ação as boas ideias e os sonhos mais bonitos.

Virgem: Você está especialmente sensível, o que não lhe é comum. O convívio humano é estimulado, e você se mostra afetuoso com as pessoas queridas.

Libra: As atividades práticas no trabalho estão beneficiadas. O conforto, bem estar e bons resultados no trabalho devem ser de acordo com os melhores sonhos.

Escorpião: Fortes sentimentos amorosos e paixão por algo, ou alguém, especial em sua vida. O espírito é de expressão concreta de sua afeição junto à pessoa amada.

Sagitário: Ao executar as tarefas diárias pode estar tocando aspectos profundos de sua alma. Atividades organizadas junto com a pessoa amada tendem a ser bem sucedidas.

Capricórnio: Netuno em bom aspecto com Mercúrio indica ser momento de boa comunicação com a família e com a intenção de expressar seus sentimentos.

Aquário: Netuno em bom aspecto com Mercúrio indica bom momento de convívio familiar, especialmente em atividade em conjunto. Dedique-se ao que é de todos.

Peixes: Netuno em bom aspecto com Mercúrio estimula a imaginação fértil e brilhante. A expressão literária e a comunicação estão favorecidas. Você está mais poeta.