Áries: A harmonia emocional com a família ou mesmo com pessoas queridas, lhe uma confiança e força especiais. Momento raro de entendimento entre vocês.

Touro: É entre as pessoas do convívio diário, aquelas com quem se pode esbarrar casualmente, que poderá saltar um amor ou uma amizade encantadores.

Gêmeos: As relações de trabalho ou negócio podem trazer um acordo ou um encontro bastante especial. Aproveite o momento para estabelecer os melhores contatos.

Câncer: Você se encanta com ideias que surgem em sua mente, assim como com pessoas que lhe inspirem de modo especial ou com quem possa compartilhas tais ideias.

Leão: Seu íntimo é o palco dos encantamentos afetivos; ou seja, tudo pode se passar na imaginação. Mas também pode ser realidade e lhe encantar profundamente.

Virgem: O convívio social estimula encontrar o jeito de se aproximar às pessoas que lhe são especiais - ou ainda, o clima do dia pode dar a elas um encanto especial.

Libra: As relações de trabalho estão positivamente favorecidas. Mas, dentre elas, pode haver alguém especial em seu coração, alguém que possa mesmo lhe enfeitiçar.

Escorpião: O amor está em plena ação em sua vida. Você se encanta e é correspondido da maneira mais evidente e agradável. Mas há algo por demais idealizado nisso.

Sagitário: Momento de encontrar harmonia no ambiente familiar e de estar bem, no íntimo, com a pessoa amada. Momentos íntimos serão especiais, caso aceite se abrir.

Capricórnio: Encontros, por mais casuais que pareçam, não são fortuitos. Há um enlaçamento pelo amor no momento, você se encanta e se envolve com facilidade.

Aquário: O ambiente de trabalho traz oportunidade de bons relacionamentos, sejam de trabalho ou de pessoas com quem deseje compartilhar mais que apenas trabalho.

Peixes: O amor está em ação em sua vida. O idealismo mais exaltado ou mesmo delirante pode ser correspondido pela realidade. Não pense que será sempre assim.