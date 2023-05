Áries: Objetos interessantes, coisas bonitas ou comidas atraentes tendem a lhe agradar de modo especial - ainda mais se puder degustar deles em um ambiente atraente.

Touro: Urano em bom aspecto com Vênus indica um encanto instantâneo em relação a certa pessoa. Vocês podem se envolver a partir de alguma afinidade próxima.

Gêmeos: Os recursos materiais podem desembaraçá-lo de pequenos problemas, tornando o dia mais agradável. Não queira tudo, e sim aproveite o que está à mão.

Câncer: Possível fascínio com pessoa do ambiente social, talvez até uma atração amorosa. Um dia para se divertir com os amigos e para conviver socialmente.

Leão: Você pode encontrar um assunto, talvez ligado ao trabalho, que lhe atrai de modo especial. Faça isto mesmo que não leve você a resultado imediato algum.

Virgem: O relacionamento humano, em especial se motivado por interesses culturais, está bastante favorecido. Aos bons relacionamentos dedique as melhores horas do dia.

Liba: Parcerias de trabalho são o centro das expectativas. Atividades esperadas tendem a mudar para melhor, levando ao contato com situações interessantes.

Escorpião: Pequenas viagens, mudanças de ambiente e o contato com novas pessoas lhe serão gratificantes. Os melhores acontecimentos do dia estão no convívio social.

Sagitário: Tarefas do trabalho e da rotina pessoal serão mais satisfatórias se feitas junto com pessoas queridas. Você poderá apoiar as pessoas que estão necessitadas.

Capricórnio: Momento de atração amorosa e fascínio especial. Você tende a mostrar seu lado mais encantador. Os namoros e encontros enamorados estão estimulados.

Aquário: Situações agradáveis no lar, no convívio familiar e ao cuidar dos afazeres do dia. Há uma novidade, bastante encantadora ou fascinante, em meio a estes assuntos.

Peixes: O encontro com pessoas pode levá-lo a viver um encanto ou fascínio à primeira vista, seja por uma pessoa, alguma forma de criação artística ou conhecimento.