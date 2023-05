Áries: Facilidade de lida nos negócios e para colocar uma nova ordem em sua rotina. As atividades intelectuais podem se desenvolver de modo especial daqui para frente.

Touro: Bons aspectos estimulam a expressão afetiva. Você se comunica bem com aqueles por quem nutre um sentimento especial. Os negócios podem deslanchar.

Gêmeos: Um dia decisivo para você se tornar uma pessoa renovada. É preciso mostrar a que veio, afirmar as qualidades que pretende ter como sua face principal.

Câncer: Agradáveis relacionamentos, entre amigos, novos conhecidos e aqueles que lhe acompanham. Algumas pessoas lhe fascinam e você deseja aproximar-se delas.

Leão: Sua sensibilidade afetiva leva você a uma participação mais atuante com amigos e pessoas queridas. É tempo de se unir às pessoas, de ser parte de um grupo.

Virgem: As relações humanas estão beneficiadas. E as relações de trabalho estão em momento muito fértil. Defina as metas que quer atingir com essas pessoas.

Libra: O bom aspecto da amorosa Vênus, sua regente, com o móbil Mercúrio, espelha as boas relações sociais deste dia. As pessoas honram e admiram algo em você.

Escorpião: O entendimento quanto ao futuro favorece o relacionamento a dois. Momento de ir fundo no convívio na relação de vocês, confiando em um clima de harmonia.

Sagitário: Um dia positivo para o amor, em especial para as relações em que a concordância de ideias seja o fator central. É tempo de construir junto com seus parceiros.

Capricórnio: Momento especial para a afeição amorosa: tudo se encaixa de modo agradável. No trabalho, é hora de estar com as pessoas certas para suas atividades.

Aquário: Disposição voltada para o conforto. Um bom ambiente faz com que se sinta especialmente bem. Dia decisivo para a expressão de sentimentos amorosos.

Peixes: Afeição pela família e pela pessoa amada está em alta. Momento para se entregar às boas conversas e aos pontos de afinidade com as pessoas que lhe são queridas.