Áries: Atenção para não julgar mal as pessoas próximas. A confusão de sentimentos intoxica a mente e o organismo. Espere os pensamentos clarearem.

Touro: Você se encanta por pessoas e situações, mas indefinidamente, como se pudesse ter todas elas, só por sonhar com elas. Um sentimento de que nada basta.

Gêmeos: Avaliações quanto ao trabalho e às autoridades podem ser equivocadas. Pode se encantar ou repelir por aspectos particulares e com isso julgar o todo da situação.

Câncer: Um dia estimulante para questões psicológicas, metafísicas e espiritualistas. Você pode chegar a compreensões profundas, mas pode também se confundir.

Leão: Aprenda a enxergar o que se passa fora de você, para poder participar do social de acordo como ele se encontra. Conheça o ambiente onde você está inserido.

Virgem: Os motivos que formam as parcerias no trabalho precisam ser esclarecidos. As parcerias podem ser boas, mas a visão que cada parte tem precisa ser entendida.

Libra: Uma execução malfeita é capaz de estragar belas ideias. Também no campo afetivo é preciso atender às necessidades práticas para as emoções fluírem.

Escorpião: Sentimentos amorosos estão bastante presentes, mas talvez lhe confundindo mais do que levando a gestos produtivos. Você deseja o que está fora de seu alcance.

Sagitário: Antes de achar que já entendeu tudo, saiba melhor o que acontece com as pessoas ou em seu lar. Relações boas podem acontecer, mas precisam de boa base.

Capricórnio: É tempo de ser prático na lida com o trabalho e a saúde. Planeje o caminho para que os trabalhos deem certo e, principalmente, coloque-os em prática.

Aquário: Não arrisque seu dinheiro, nem se arrisque nas relações amorosas. Você tende a não enxergar direito o que se passa nestes dois assuntos. Dia para ter cautela.

Peixes: Seus sentimentos se confundem e você pode não saber delinear o que deseja com as pessoas, em especial, com os familiares. Procure organizar melhor sua mente.