Áries: Disposição para agraciar as pessoas queridas por meio de seus recursos materiais. Você mesmo deveria usufruir aquilo que tem.Touro: A conjunção entre Vênus e Urano indica os sentimentos intensos que você vive. Tempo de se abrir a novas possibilidades no amor.Gêmeos: Sentimentos tocam seu íntimo. Talvez tenha que vivê-los só em seu íntimo mesmo. Toda a grandeza emocional pode não ter tradução no mundo.Câncer: Fazer parte do conjunto humano pode ser uma emoção hoje. Os sentimentos intensos surgem no convívio com amigos.Leão: Sentimentos fraternais surgem no trabalho. Talvez se motive a estar a serviço de uma causa humanitária. Algo surpreendente pode se dar no trabalho.Virgem: Sentimentos fraternais surgem em suas aspirações filosóficas. Você busca uma visão positiva da vida. É preciso acreditar na beleza da vida.Libra: Sentimentos intensos surgem nos momentos de intimidade, o que pode ocorrer até de forma abstrata. Você está um tanto poético com o ser humano.Escorpião: A conjunção desperta sentimentos intensos com a pessoa amada, mas um tanto visionários. Talvez eles não caibam na relação que têm.Sagitário: Abra-se a novas possibilidades. A inovação nas relações está bastante favorecida. Os desejos amorosos ultrapassam os limites da realidade.Capricórnio: A conjunção entre Vênus e Urano indica possibilidade de um encontro amoroso. Mas fora dos limites convencionais ou beirando algo inatingível.Aquário: Sentimentos fraternais surgem no ambiente familiar. A disposição é de cooperação para fornecer harmonia para o conjunto familiar.Peixes: Os sentimentos intensos levam-no a viver um momento encantador com alguém com quem esbarrar ao longo do dia. Possível entendimento.