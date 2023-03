Áries: Um dia de afinidade com esforços, atividades disciplinadas e cumprimento de obrigações. O ideal seria que estas fossem também algo de seu interesse.

Touro: Boas relações de amizade e bom momento para casamento. Em geral, o convívio humano está favorecido. Talvez você possa ajudar pessoas em necessidade.

Gêmeos: Dia de participação ativa em muitas tarefas, cuidando de suas coisas ou ajudando tarefas de outros. A disposição generosa causa um colorido positivo.

Câncer: Procure cuidar de suas responsabilidades no trabalho e quanto às atitudes pessoais. Os estudos filosóficos são estimulados pelo bom aspecto.

Leão: Mercúrio aponta a captação de pensamentos elevados, capazes de lançar luz em suas perspectivas. O momento, para você em especial, é mesmo de renascimento.

Virgem: Compromissos assumidos com pessoas próximas regem os acontecimentos do dia. Tenha disposição. Seu ânimo é mais para novidades do que compromissos.

Libra: Tarefas feitas em cooperação com as pessoas trazem os momentos mais felizes do dia. Sentir-se produtivo para os amigos e as pessoas queridas é uma satisfação.

Escorpião: Dia para ser criativo em suas atividades de trabalho. O romantismo é bem-vindo ao ser inserido no dia a dia. Os sentimentos amorosos encontram um bom lugar.

Sagitário: Mercúrio e Júpiter indicam maior disposição para o amor, a diversão e afinidades e prazeres. O ambiente familiar é o mais propício para isso neste momento.

Capricórnio: Mercúrio e Júpiter indicam satisfação pessoal no convívio familiar. O desenrolar do cotidiano tende a ser agradável. As amizades geram sentimentos mais fortes.

Aquário: Júpiter e Mercúrio favorecem as relações com amigos e parentes, e a disposição para as conversas e a troca de ideias. Bom dia para negociar, trocar e comerciar.

Peixes: Dia para usufruir os benefícios materiais que tem à disposição. Procure satisfazer-se com tudo aquilo o que tem: material, emocional ou intelectual.