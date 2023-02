Áries: Fase positiva para o trabalho, em meio a mudanças. Uma descoberta mudará a direção dos pensamentos, mas o clima tende a ser de polêmica no trabalho.

Touro: Momento de reformulação dos planos, em parte pela expansão, em parte por estar mudando seus pontos de vista. Você percebe melhor por onde está indo.

Gêmeos: Colocar seus valores mais importantes nas mãos de outra pessoa é delicado. Entretanto, hoje talvez tenha que fazer algo assim. Aprenda a se entregar.

Câncer: Mercúrio e Plutão indicam transformação em seus relacionamentos. Momento em que é possível uma mudança radical de atitude diante das pessoas mais próximas.

Leão: Uma alteração radical nos hábitos físicos pode melhorar sua vida. Você se volta para as mudanças profundas no modo de conduzir as atividades de rotina.

Virgem: O que você pensa sobre o amor pode atrapalhar a expressão dos sentimentos. Você não quer errar nem se expor. Uma mudança nesta atitude é favorecida.

Libra: Mercúrio em conjunção com Plutão rompe as máscaras mais superficiais para mergulhar no sentido profundo da existência. Dia de contato com seus anseios.

Escorpião: A verdade precisa ser dita com diplomacia, mas precisa ser colocada. Não basta insinuar. É preciso constatar e proclamar o que lhe é verdadeiro e essencial.

Sagitário: Momento de estímulo aos negócios e à reforma da organização das finanças. Nem tudo pode ser controlado, mas você deve aperfeiçoar seus métodos nesta área.

Capricórnio: A conjunção ocorre em Capricórnio indicando que você sentirá o impacto da revelação da verdade do sentido das coisas. Procure se conhecer a fundo.

Aquário: Algo de seu passado pode ser revelado, trazendo à tona fatores que antes estavam escondidos. Momento para você entender melhor seus processos interiores.

Peixes: O ambiente social é fonte de revelações importantes. Mudança nas relações de amizade. Os sonhos de vida que se desenvolviam, agora se modificam muito.