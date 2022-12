Áries: Momento de decisão na vida profissional, o que exige grande esforço. Considere os limites que estão presentes, ou poderá se decidir por algo fora de suas possibilidades.

Touro: Os valores humanos e morais que pretende para si devem agora ser incorporados de maneira integral em seu comportamento. Firme uma atitude que o torne mais íntegro.

Gêmeos: As mudanças e as eliminações em curso chegam a ponto crítico. Exigem gestos firmes e contundentes, ao contrário do que lhe agrada. Os resultados precisam ser objetivos.

Câncer: Alguma relação de parceria está por se decidir ou por se modificar no momento. Não pense apenas no que é prático, mas considere também o que é verdadeiramente certo.

Leão: Procure não se atolar no trabalho, nem deixar sua família esquecida e muito menos se sirva das pessoas somente para cumprir seus interesses práticos. Nem tudo é trabalho.

Virgem: Momento para afirmar e expressar seus sentimentos amorosos, dedicando-se de modo muito prático e objetivo a quem você ama. Trabalhe a favor do outro, mais do que tudo.

Libra: Não basta cuidar dos aspectos práticos da casa ou da família, se isso vai contra a correta divisão do trabalho e dos bens comuns. Procure o equilíbrio na relação com as pessoas.

Escorpião: Resolver as pressões que o cotidiano e as pessoas lhe colocam não é suficiente. É preciso considerar o que você sente e o que você quer realmente diante disso tudo.

Sagitário: É tempo de cuidar da vida material e das finanças. Alguma decisão é necessária. Atue em nome do que é prático, mas também no sentido de livrá-lo de opressões e amarras.

Capricórnio: Aspectos importantes de sua personalidade estão se definindo no momento. Tenha a melhor atitude hoje, e esta se consolidará. Pense em grande escala e em longo prazo.

Aquário: Um dia para superar dificuldades, ou ao menos para enfrentá-las. Não se apegue aos problemas mesquinhos, nem se paralise pelo medo diante dos enfrentamentos.

Peixes: Os melhores sonhos e projetos passam por momento de decisão crítica. É preciso agir, acima de tudo, e se manter dentro do planejado. Não se deixe intimidar por seus receios.