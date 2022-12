Áries: Tempo de começar a pensar no futuro. As eliminações necessárias já se completaram. Favorável dedicar-se a atividades equilibrantes em sua rotina.

Touro: As diversões e as atividades de cunho prazenteiro são o meio para você relaxar e assumir um ritmo de vida mais calmo. Procure ser sincero com as pessoas.

Gêmeos: Bom momento de convívio com pessoas próximas, o que vale mais do que a correria. Lua em Virgem favorece harmonia doméstica e embelezamento da casa.

Câncer: Momento para estar nas atividades com uma atitude calma, buscando a harmonia com as pessoas. Comece a considerar novas possibilidades de trabalho.

Leão: Mesmo tendo que cuidar de coisas práticas, é o momento de fazê-lo com uma atitude mais desprendida. Não invista na ansiedade de fazer novas conquistas.

Virgem:A Lua neste signo indica boa disposição para trabalhos que exigem imaginação e sensibilidade. Não insista em agitar seu cotidiano. O dia lhe pede mais calma.

Libra: O momento sugere atitude reflexiva, em que você se mostra mais voltado para si. Nas relações, equilíbrio virá da renegociação do que estava acordado entre vocês.

Escorpião: Momento estimulante para encontros sociais e aproximar-se das pessoas amigas. Tempo de ter sua nova autoimagem incorporada e aceita pelo ambiente social.

Sagitário: Deixe as tormentas e adversidades para trás. O momento é de pensar com confiança no futuro. Contudo, sua rotina pode ser atribulada, embora divertida.

Capricórnio: A Lua Minguante indica fase de reflexão, em que os pensamentos organizam ações que virão. Bom momento para viagens, cultura e pensar sobre o futuro.

Aquário: Dia positivo para as amizades e o convívio social, como forma de relaxamento, permitindo a você que se descanse dos compromissos materiais e de trabalho.

Peixes: Você terá que retomar assuntos com pessoas importantes em sua vida. Há o que esclarecer na relação com elas. Suas decisões devem ser revisadas.