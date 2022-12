Áries: Tempo de arriscar, mas apoiado em uma razão bem estruturada. Não fique com receio do risco, mas de deixar de agir em nome do que precisa ser feito.

Touro: Planos futuros estão em momento decisivo. Você vai se acertar num projeto pessoal. Faça isso organizando seus recursos e colocando-os a serviço do plano.

Gêmeos: Mesmo que você implique com algumas coisas, é necessário agir diante de bloqueios. Um dia para você realizar os potenciais que estão presentes em você.

Câncer: Realize em gestos e palavras os sentimentos amorosos, impulsionando a relação a dois que está construindo - mesmo que seu íntimo vacile diante de tal empreitada.

Leão: Afirmar as motivações mais fundamentais é o gesto que colocará ordem em suas ações. Mais do que por meio de palavras, procure fazer isso de modo concreto.

Virgem: As ações que afirmem seus sentimentos e convicções são agora imprescindíveis. Não fique enrolando nem vacilando. Vá ao ponto, coloque-se, ponha-se na mesa.

Libra: É preciso defender e conquistar o que é seu patrimônio, seu lar, sua família, suas raízes. Não conquiste novidades, mas o que já é seu de direito há muito tempo.

Escorpião: Suas palavras devem expressar com clareza os sentimentos e desejos que lhe mobilizam. Seja assertivo nos gestos e nas palavras, fortalecendo sua certeza.

Sagitário: Diante das pessoas você tende a agir com decisão e perseverança. Mas não exagere ou pode se colocar contra elas. A vida financeira exige ações firmes.

Capricórnio: Muito do que você tem cultivado como certo precisará hoje ser afirmado com todas as letras, grifando-as em vermelho. Seja ponderado, mas também assertivo.

Aquário: Não tema enfrentar grandes obstáculos, mas o faça com sobriedade e estratégia. É tempo de lutar as mais árduas batalhas e aperfeiçoar seu modo de agir.

Peixes: A orientação de seu futuro exige atitudes imediatas firmes, inclusive nas relações familiares. Mas não passe do ponto, ou pode se separar demais das pessoas.