Áries: Trabalhar e ganhar dinheiro, tarefas árduas, pode hoje se tornar agradável. A boa relação com as pessoas no trabalho favorecerá os bons resultados materiais.

Touro: As atividades artísticas estão bem favorecidas, seja assistindo a espetáculos ou como artista criador. A alegria tende a estar presente nas atividades de rotina.

Gêmeos: Um dia para seus gestos estarem em harmonia com os sentimentos. A harmonia provém da sensação de estar em consonância com as pessoas e o mundo.

Câncer: Momento de possíveis alegrias nas relações de todos os tipos. Um envolvimento ganha caráter especial e encantador. As parcerias se fortalecem muito.

Leão: Vênus estimula a inspiração voltada para o trabalho. Agradar as pessoas ajudará a alcançar suas metas. A diversão e o trabalho andam juntos neste dia.

Virgem: Os sonhos mágicos referidos ao amor, às artes e às atividades do intelecto superior estão favorecidos. Você estará muito inspirado para estes assuntos.

Libra: Um dia favorável para o recolhimento em lugares que sejam de seu especial agrado. Os momentos de paz e harmonia em seu lar lhe serão bastante especiais.

Escorpião: Alegria nas relações sociais e afetivas, com chance de se encontrar com pessoas interessantes. Os encantos inesperados lhe desconcertam e cativam.

Sagitário: Você pode usufruir os bens materiais e o conforto de maneira positiva e especial. Usufruir as coisas que lhe agradam e deixam feliz pode são o melhor deste dia.

Capricórnio: Momento de magia para um encontro amoroso. Seus sentimentos podem ser vividos com uma liberdade raras vezes conhecida. Usufrua dessa liberdade.

Aquário: Os momentos da agitação e das ansiedades do mundo podem lhe fazer bem. Você ficará melhor com seu parceiro afetivo em um ambiente intimista.

Peixes: Forte estimulo aos sentimentos afetuosos torna o dia propício para o convívio humano, em especial com amigos. As relações cotidianas serão bem divertidas.