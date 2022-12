Áries: A expressão artística é estimulada, assim como a disposição afetiva. Você se interessa pelas pessoas, e isso faz você sair da austeridade com que tem vivido.

Touro: Realizar o que idealizou para o trabalho implica em superar as dificuldades e obstáculos. Arregace as mangas e trabalhe em nome de suas conquistas.

Gêmeos: As atividades culturais estão bastante favorecidas. Coloque em campo as suas ideias. É tempo de sonhar alto, de trabalhar para você crescer como ser humano.

Câncer: Utilize recursos que tem à disposição para o trabalho se desenvolver. Conte com as facilidades que a vida lhe oferece. Um dia para o ingresso de novos recursos.

Leão: É tempo de planejar o futuro do relacionamento a dois, encontrar para ela uma direção que lhes seja motivadora. Há muito mais a ser explorado nessa relação.

Virgem: Um dia propício para atravessar os trechos difíceis e complicados do trabalho. Coloque o melhor de sua grande energia para resolver as coisas mais aborrecidas.

Libra: Momento positivo para a relação amorosa, no qual os sentimentos podem ser expressos com mais força. Você pode hoje estar bem perto da pessoa amada.

Escorpião: Os problemas que podem ser resolvidos no trabalho e quanto à saúde não devem ser adiados. A melhoria das condições de conforto bate à sua porta. Abra a porta.

Sagitário: Você almeja mais solidez nas relações afetivas. Hoje, você pode conseguir isso tomando para si a responsabilidade de realizar seus sonhos mais importantes.

Capricórnio: É tempo de trabalhar por seu patrimônio e para alcançar a segurança material básica. Utilize-se dos recursos que você até aqui estava aproveitando pouco.

Aquário: Seus talentos devem ser colocados em uso. Não fique se guardando para depois. Coloque em ação tudo de bom que você sabe e pode fazer.

Peixes: Um dia favorável para amaciar as relações nos negócios e acertos financeiros. As tensões nos relacionamentos diminuem e você pode se entender com as pessoas.