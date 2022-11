Áries: Um decisivo apoio para seu trabalho pode aparecer de modo imperceptível. Não conte com as coisas aparentes, mas com forças que o apoiam sem de fato aparecer aos olhos.

Touro: O entendimento verdadeiro com a pessoa amada, assim como com associados, vem de algo sutil: a convergência das energias pessoais numa mesma direção.

Gêmeos: Momento oportuno para todo tipo de renovação e eliminação que se faça necessária. Esse processo renovador pode ocorrer para além de seu controle ou intenção.

Câncer: Forças invisíveis operam nas relações afetivas, revelando conteúdos inesperados. Não que deva esperar algo ruim, mas algo bastante diferente, não obstante, mais verdadeiro.

Leão: As pequenas mudanças em sua casa podem abrir espaços maiores. O conforto material pode melhorar desde que se disponha a mexer em coisas que estavam estagnadas.

Virgem: As relações amorosas e sociais podem hoje viver uma transformação significativa e benéfica. Momento de abandonar velhos dogmas para ser mais sincero com as pessoas.

Libra: Plutão em bom aspecto com o Sol indica capacidade para capitalizar recursos e reunir a força de várias pessoas em suas mãos. Faça bom uso você fará de todo esse potencial.

Escorpião: A aproximação às pessoas pode revelar aspectos de sua personalidade. Em parte isso pode ser perturbador, por outro lado você poderá estar se renovando em seu jeito de ser.

Sagitário: Você está mais disposto a se relacionar com as pessoas. Não é hora de se esconder, mas de se aproximar, de maneira confiante, daquelas pessoas que lhe são significativas.

Capricórnio: Um sentimento de liberdade e plenitude tende a nascer. Momento de contatar e reafirmar antigas propostas de vida que, de algum modo, sempre foram seus faróis orientadores.

Aquário: Momento positivo para lidar com aspectos complicados e intrincados da profissão. As dificuldades poderão ser superadas, de modo mágico, obtendo um êxito especial.

Peixes: Sonhos realmente novos podem acontecer agora. Não é a aparência que conta, mas o conteúdo. Mas que você necessita pode estar sob uma aparência insignificante.