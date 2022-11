Áries: Dia positivo para entrar em contato com assuntos psicológicos, subjetivos e misteriosos. Otimismo na vida íntima e na capacidade de superar dificuldades.

Touro: Otimismo nas sociedades e parcerias. Boa participação em grupos e atividades sociais. Contudo, os parceiros podem sentir as coisas de modo muito diferente de você.

Gêmeos: A fase é excelente para as tarefas de rotina e a carreira profissional. As oportunidades se abrem e o futuro começa a ser promissor. Você próprio está mais otimista.

Câncer: Este dia é positivamente estimulante para o amor, a criatividade e as atividades de cunho lúdico e cultural. Um dia para se divertir com coisas de seu especial interesse.

Leão: Otimismo quanto aos negócios familiares e às melhorias que podem ser trazidas para o lar, com facilidade e sucesso. O momento pede paciência, para que tudo corra bem.

Virgem: O otimismo pode ser vivido na relação a dois, nas viagens e nos estudos. Você conversa de maneira mais fluente. É um dia positivo para conviver com os companheiros.

Libra: Você hoje irá usufruir de bom conforto e boas posses materiais. Bom momento para os negócios comerciais e para encontrar condições mais produtivas para as tarefas de rotina.

Escorpião: Um dia positivo para o convívio amoroso e para estar com a pessoa amada, divertindo-se e amando. As relações devem ser suficientemente abertas para sua mobilidade.

Sagitário: Otimismo no encontro de um ambiente que lhe faça bem e traga a segurança almejada. Você pode ficar em sua casa e sentir-se muito bem assim.

Capricórnio: Momento para fazer novos amigos e participar de círculos de pessoas com quem tenha interesses em comum. O convívio com os irmãos e parentes está favorecido.

Aquário: Bom momento para o trabalho e a produtividade material. Otimismo nas perspectivas profissionais. As condições favorecem ampliar a área de atuação profissional.

Peixes: Você retoma as esperanças e o otimismo com relação ao futuro. As incertezas começam a ser coisa do passado. Momento em que pode sentir-se confiante.