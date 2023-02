Museu Julio de Castilhos abre inscrições para ocupação de seus espaços

O Museu Julio de Castilhos (Rua Duque de Caxias, 1.205) está com inscrições abertas para solicitações de ocupação de seus espaços, incluindo sala multimeios, jardins e curadorias compartilhadas. O período da chamada pública, que iniciou nesta quarta-feira (22), segue até o dia 15 de março. Interessados podem se inscrever através do e-mail [email protected]

Os espaços do Museu estão abertos para receberem artes como música, literatura e artes cênicas, além de curadoria das exposições permanentes. As propostas enviadas precisam ter relação com história, sociologia, museologia e antropologia, do Rio Grande do Sul ou do Brasil. Com 120 anos de história, o Museu Julio de Castilhos, localizado no Centro Histórico de Porto Alegre, é a instituição museológica mais antiga do Rio Grande do Sul e a oitava do Brasil. Dia 30 de janeiro, o aniversário o Museu foi marcado pela inauguração da exposição permanente Aos 120 – nossa história.