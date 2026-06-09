Prazo para empresas manifestarem interesse em estruturar o futuro Centro de Cultura Negra vai até o dia 15

Porto Alegre iniciou o processo de contratação da consultoria que irá elaborar a proposta museológica e o plano de gestão do futuro Centro de Cultura Negra, equipamento previsto para ser implantado no Largo Zumbi dos Palmares, no processo que culminará na total requalificação do espaço. As empresas poderão apresentar manifestação de interesse até 15 de junho, às 10h. A iniciativa integra o POA Futura e é financiada pelo Banco Mundial e pela Agência Francesa de Desenvolvimento.
A contratação, formalizada por meio da Solicitação de Manifestação de Interesse 004/2026, abrange a realização de escutas comunitárias, o diagnóstico técnico, cultural e institucional do espaço, a elaboração da proposta museológica e a definição do modelo de governança e sustentabilidade econômico-financeira do empreendimento. "O Centro de Cultura Negra será um equipamento estratégico para Porto Alegre. Ele nascerá de um processo técnico rigoroso e de um compromisso com as comunidades que sempre deram vida e significado ao Largo", afirma Cezar Schirmer, secretário municipal de Planejamento e Gestão e coordenador do POA Futura.
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