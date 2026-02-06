Vivendo em uma China em transformação

Em 1991, na China rural, enquanto os moradores migram para as cidades em busca de melhores oportunidades, Chuang, de 10 anos, permanece em sua cidade natal, enfrentando os desafios da vida em um período de profundas transformações nacionais. Esta é a premissa de Living The Land, segundo longa-metragem do cineasta chinês Huo Meng, que chega aos cinemas nacionais. O filme teve sua première mundial na competição principal do 75º Festival Internacional de Cinema de Berlim, onde ganhou o Urso de Prata de Melhor Diretor. "Eu queria retratar como, quando políticas sociais coletivistas colidiram com tradições moldadas ao longo de milênios, as pessoas foram forçadas a se adaptar de maneiras que desafiaram seu próprio modo de vida", avalia o cineasta. "Também senti que era importante retratar as imensas pressões que as mulheres enfrentaram – tanto social quanto fisicamente – que deixaram danos duradouros e irreversíveis."