Publicada em 22 de Janeiro de 2026 às 12:25

Jupiter Day celebra a vida e a obra de Jupiter Maçã neste sábado

Evento ocorre no Nosso Taproom, a partir das 19h30min

Neste sábado (24), a partir de 19h30min, o Nosso Taproom (Conselheiro Travassos, 203) recebe mais uma edição do Júpiter Day - Efervescente Frenesi, um evento anual que celebra a obra do Júpiter Maçã. O evento ocorre sempre em janeiro, mês de aniversário do músico, falecido em 2015. Em sua quinta edição, o evento será dividido em três volumes: Cinemateca do Maçã, onde ocorre a exibição do filme Essência Interior - Júpiter - Gross - Cascaes - 1996-1999; o show A Sétima Efervescência, onde Marcelo Gross e Trio interpretam músicas do clássico disco A Sétima Efervescência; e Pescando Júpiter e Maçãs, um time formado por ex-integrantes da banda de Júpiter, amigos e produtores interpretam músicas de toda a carreira da Persona Júpiter Maçã/Apple. Tudo acompanhado pela DJ Lill Vanny.

