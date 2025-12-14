Comunidade cultural se mobiliza nos 90 anos de Zoravia Bettiol

Nesta terça-feira (16), a comunidade cultural se reúne para celebrar o aniversário de 90 anos de idade da artista visual Zoravia Bettiol, com uma festa que acontece a partir das 20h, no Encouraçado Butikin (av. independência 936). Organizado por um grupo de amigos e admiradores de longa data, incluindo o artista André Venzon, a curadora Paula Ramos e a produtora cultural Vera Pellin, entre outros nomes ligados às artes, o evento de homenagem à mestra e um esforço coletivo para custear um elevador residencial para a artista. Além de um cardápio com bolo e doces, a festa ainda vai contar com discurso e apresentações artísticas dos DJs Roger Lerina e Piá.O convite individual (a R$ 100,00) deve ser adquirido via Pix (Chave: 51- 99502.6687, com confirmação por whatsapp (21-99576.0558).
