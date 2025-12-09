Roupa Nova faz show no ParkShopping Canoas nesta quinta-feira

O Multiplan Hall do ParkShopping Canoas (Av. Farroupilha, 4.545 - Canoas) recebe na quinta-feira (11) o show da banda Roupa Nova, um dos maiores nomes da música brasileira, que retorna à cidade com a turnê Simplesmente Roupa Nova – Tour 2025. Ingressos à venda pelo site Ingresso Nacional, a partir de R$ 105,00, enquanto mesas e camarotes podem ser adquiridos diretamente com a produtora Experiência Z. O espetáculo revisita sucessos que marcaram diferentes períodos da música brasileira, apresentando novas leituras para faixas conhecidas do grande público como Dona, Whisky a Go-Go, Volta pra Mim e A Viagem, além de momentos interativos entre os artistas e a plateia. A formação atual do grupo reúne Cleberson Horsth, Kiko, Nando, Ricardo Feghali, Serginho Herval e Fábio Nestares.