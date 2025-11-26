Banda Ziggy toca álbum clássico de Lou Reed na íntegra em show no Ocidente Acústico

Prestando tributo a um dos álbuns mais influentes da história do rock, a banda Ziggy se apresenta no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960) nesta quinta-feira (27), às 21h, dentro do projeto Ocidente Acústico. A noite trará uma execução ao vivo, na íntegra, do icônico disco Transformer (1972), de Lou Reed, obra-prima produzida por David Bowie e Mick Ronson que capturou a atmosfera vibrante, transgressora e poética da Nova York dos anos 1970. Ingressos (R$ 40,00, na opção solidária com doação de 1kg de alimento não-perecível) no Sympla.Com clássicos como Walk on the Wild Side, Perfect Day e Satellite of Love, Transformer redefiniu os limites do rock e abriu espaço para novas expressões de identidade e liberdade artística. No palco do Ocidente, a banda Ziggy buscará recriar fielmente os arranjos originais, trazendo a energia crua, elegante e provocadora que tornou Lou Reed uma lenda.