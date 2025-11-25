Peça no Teatro Renascença discute violências contemporâneas, fake news e corpos dissidentes

Nesta quarta-feira (26), às 20h, a Cia Tribal Al-málgama apresenta sua mais nova montagem, denunciando opressões históricas e atuais e traçando um paralelo entre a Inquisição e a era digital. T.O.C.H.A. – Tecnologia, Opressão, Corpos, História e Arte – usa a linguagem do Tribal Fusion para expor as violências contemporâneas, a manipulação da informação e a força dos corpos dissidentes, especialmente os femininos, na sociedade. A peça estará no Teatro Renascença (Érico Veríssimo, 307), com ingressos (R$ 60,00) à venda no Sympla.Criado e dirigido por Bruna Gomes, o espetáculo-manifesto traça um paralelo entre a fogueira da Inquisição, que queimava ideias e corpos considerados inaceitáveis, e a atual ‘inquisição digital’, alimentada por discursos de ódio, cultura do cancelamento, linchamentos virtuais e fake news. Nesse contexto, a tecnologia é protagonista – especialmente o celular, que hoje atua quase como um novo apêndice humano. Nesse cenário, T.O.C.H.A. convida o público a refletir sobre as violências simbólicas que atravessam nossos corpos e telas e sobre a urgência de reacender, com consciência, a chama da resistência.