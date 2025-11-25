Trajetória da artista Nega Lu é celebrada em musical no Teatro Simões Lopes Neto

Celebrando as múltiplas dimensões da bailarina, cantora, figura queer e negra, carnavalesca e ícone da vida noturna underground de Porto Alegre, a peça Brilhante: Nega Lu em Musical estará no Teatro Simões Lopes Neto (Riachuelo, 1.089) nesta quinta (27) e sexta-feira (28), às 20h. O espetáculo enaltece sua trajetória ao propor um diálogo entre o período que ela viveu – passando pela Ditadura Militar e a epidemia de AIDS – e a realidade atual enfrentada pela comunidade negra e LGBTQIAPN+ no Brasil. Ingressos a partir de R$ 30,00, no site do Theatro São Pedro.Nega Lu transcendeu o seu tempo, transgredindo normas na encruzilhada entre o erudito e o popular. Foi a primeira e única madrinha da Banda da Saldanha, foi cantora solista do coral da Ufrgs, cantora remunerada da Ospa, cantou rock e blues com a banda Rabo de Galo e, de diferentes formas, marcou presença constante nos espaços de cultura e resistência de sua época. Com proposta eletrizante e festiva, com performances que transitam entre a cultura Ballroom e o Carnaval, o musical também presta reverência às raízes ancestrais de Nega Lu como Filha de Xangô, a herança do batuque e a força dos orixás que foram fios condutores que teceram toda a sua trajetória.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!