Coro de Câmara da Pucrs apresenta Réquiem de Mozart nesta quarta-feira

A Pucrs promove na quarta-feira (26), às 20h, a apresentação do Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart, em versão para coro, solistas e piano. O concerto acontece na Igreja Universitária Cristo Mestre, no campus (Ipiranga, 6.681), e tem entrada gratuita. A ação integra a programação do Natal Pucrs - Casa de Esperança, idealizado pelo Instituto de Cultura em parceria com o Centro de Pastoral e Solidariedade, como parte das celebrações natalinas da universidade. Sob a regência do maestro Márcio Buzatto, o Coro de Câmara da Pucrs interpreta essa versão reduzida que recria a partitura original, idealizada por Mozart e concluída por Franz Süssmayr. A apresentação contará com solistas convidados como a soprano Elisa Machado, a mezzo Carolina Braga, o tenor Felipe Bertol e o baixo Ricardo Barpp, acompanhados ao piano por Rodolfo Wulfhorst.