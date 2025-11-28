Áries: Admita as perdas que aconteceram e siga em frente por novos caminhos. É hora de buscar avidamente novos caminhos, ligando-se a outras pessoas e outras situações.Touro: As relações e parcerias estão em plena transformação. Aceite que aí nada será como antes. É preciso vislumbrar nova orientação para suas relações - e agir nessa direção.Gêmeos: Algo no seu trabalho mudou em definitivo - talvez algum cliente ou um parceiro com quem antes trabalhava. Ingresse em novas atividades, procure novos clientes e trabalhos.Câncer: Os sentimentos amorosos mudaram em profundidade. Revelam-se novas emoções e motivações afetivas. É preciso ousar dar expressão ao que você descobriu que sente.Leão: Mudanças no ambiente familiar estão na ordem do dia. Você terá que aceitar a situação como ela se apresenta, sem querer mandar como sempre e manter tudo sob controle.Virgem: A organização de seu dia-a-dia precisa mudar, e mudará, por bem ou por mal. Colabore com as mudanças, então. Você terá que constituir outras formas de segurança pessoal.Libra: A segurança financeira está em risco, e você terá que se acostumar com mudanças e com novas condições materiais. Lute por seu patrimônio, mas de uma maneira nova.Escorpião: Uma nova maneira de ser lhe é muito necessária neste momento de sua vida. É tempo de você admitir-se como você é, com seus desejos, paixões e tensões emotivas.Sagitário: Cuidar da saúde física e emocional é fundamental neste momento. Os processos de eliminação e regeneração estão à toda, em seu organismo. Facilite as eliminações.Capricórnio: Mudanças importantes no convívio social e nas amizades. Não force as pessoas a garantirem sua sensação de segurança. Dê liberdade àqueles que lhe apoiam.Aquário: Dia oportuno para rever sua maneira de comandar e de exercer autoridade no trabalho, e na vida em geral. Há forças maiores do que você, e terá que aceitá-las como elas são.Peixes: Momento para abandonar velhos preconceitos e princípios que não fazem mais sentido. É preciso se soltar deles para encontrar a orientação de vida que realmente valha a pena.