Zizi Possi canta pela reconstrução da vida com a turnê ‘Choro das Águas’ no Teatro do Bourbon Country

Zizi Possi volta a Porto Alegre nesta sexta-feira (21) com um show que nasce da urgência em manter viva a chama da solidariedade frente aos desastres causados pelas mudanças climáticas — tragédias que, embora saiam das manchetes, continuam a marcar profundamente a vida de milhares de brasileiros. Idealizado por Zizi Possi e José Possi Neto, o espetáculo será apresentado no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), a partir das 21h.

Com sua voz inconfundível e acompanhada ao piano por Daniel Grajew, Zizi mergulha num repertório que evoca a potência simbólica e afetiva da água — em sua beleza e em sua fúria. O formato intimista, voz e piano, intensifica cada palavra, cada silêncio, cada intenção, sob uma direção que une delicadeza e contundência. A atmosfera do espetáculo é potencializada pelo desenho de luz de Wagner Freire, que ilumina com sensibilidade os climas emocionais do roteiro, criando paisagens que dialogam com a memória, a dor, a esperança e o renascimento. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 60,00 via uhuu.com .