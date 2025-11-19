Maurício Manieri apresenta turnê ‘Classics Super Hits’ nesta sexta-feira

Um dos maiores nomes da música romântica brasileira, Maurício Manieri chega a Porto Alegre com seu novo espetáculo Classics Super Hits , nesta sexta-feira (21), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). A apresentação promete uma noite memorável, repleta de emoção, nostalgia e romantismo, unindo os grandes sucessos da carreira do cantor aos super hits das décadas de 1970, 80 e 90.

Com mais de 25 anos de trajetória e uma legião fiel de fãs, Manieri conduz o público em clássicos do pop internacional e canções que o consagraram como um dos artistas mais queridos do país. O repertório inclui versões especiais de baladas que atravessaram o tempo, em um espetáculo vibrante e cheio de energia. A nova turnê mantém a essência dos projetos anteriores, que lotaram as principais casas de espetáculo do Brasil, mas traz novas surpresas, arranjos e uma superprodução audiovisual. Ingressos a partir de R$ 110,00 via Sympla.