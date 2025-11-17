Cristiano Quevedo apresenta a ‘Turnê 30 Anos’ no Teatro do Bourbon Country

O projeto

Noites Gaúchas

confirmou o seu quarto show nesta quarta-feira (19), com o artista Cristiano Quevedo no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), às 21h. O cantor traz seu espetáculo

Cristiano Quevedo - Turnê 30 Anos

. Os ingressos estão disponíveis em

e na bilheteria do teatro a partir de R$ 21,00.