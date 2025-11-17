Cristiano Quevedo apresenta a ‘Turnê 30 Anos’ no Teatro do Bourbon Country

O projeto Noites Gaúchas confirmou o seu quarto show nesta quarta-feira (19), com o artista Cristiano Quevedo no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), às 21h. O cantor traz seu espetáculo Cristiano Quevedo - Turnê 30 Anos. Os ingressos estão disponíveis em uhuu.com e na bilheteria do teatro a partir de R$ 21,00.
Com 16 discos gravados, Cristiano Quevedo é considerado um ícone da música gaúcha e está completando três décadas de carreira. Para dar início às comemorações dos 30 anos, Quevedo promoveu uma live show para lançar a nova música Tempo e Saudade e anunciar oficialmente a nova turnê. O público pode esperar por um show único, cheio de emoções e com repertório que faz jus aos 30 anos de carreira do artista.