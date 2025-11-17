Morre Jards Macalé, o 'anjo torto' da música brasileira, aos 82 anos

Morreu nesta segunda-feira (17), aos 82 anos, o músico e compositor Jards Macalé. A informação foi confirmada nas redes sociais do artista. Ele estava internado em um hospital da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde tratava um enfisema pulmonar. "Jards Macalé nos deixou hoje. Chegou a acordar de uma cirurgia cantando Meu Nome é Gal, com toda a energia e bom humor que sempre teve", diz a nota publicada nos perfis do músico. "Cante, cante, cante. É assim que sempre lembraremos do nosso mestre, professor e farol de liberdade." Detalhes sobre o funeral ainda não foram divulgados pela família.

Apelidado - não à toa - de 'anjo torto' da MPB, Jards Macalé construiu uma carreira destacada pela postura radicalmente vanguardista. Seu álbum de estreia, de 1972, é um dos marcos da música brasileira, e abriu caminho para uma série de experimentações musicais que se seguiriam. Aproximando estilos aparentemente díspares como rock, baião, samba, música romântica e jazz, Jards é autor de canções clássicas como Mal Secreto, Vapor Barato, Negra Melodia e Hotel das Estrelas, e traz no currículo parcerias com nomes como Gal Costa, Maria Bethânia, Torquato Neto e Luiz Melodia.

Nos últimos tempos, mesmo após décadas de dedicação à experimentação e à arte marginal, Jards Macalé continuava ativo. Em 2023, lançou um de seus mais festejados discos, Coração Bifurcado; sua última apresentação em Porto Alegre foi em agosto deste ano, em show ao lado do trio Metá Metá.