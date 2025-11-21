Áries: É preciso se libertar mais completamente de condições do passado para poder ingressar nas novas possibilidades concretas. Veja que rabichos ainda estão presos.



Touro: Para que suas ideias e visão de mundo se ampliem, procure dar mais liberdade a si mesmo, a quem você é. É tempo de se abrir a novos estudos e conhecimentos.



Gêmeos: Deixe o passado para trás. Tenha a coragem de fazer isso, pois esta é a base que irá favorecer construir a nova profissão e uma nova condição de vida.



Câncer: Sua participação no mundo precisa mudar. E isso começa mudando o modo de pensar e a visão de vida que sustentou até aqui. É hora de renovar os rumos de sua vida.



Leão: Deixe parte de seu trabalho para trás. Desvencilhe-se do que ficou envelhecido demais. Procure formar novas alianças e parcerias, de modo a participar de novas atividades.



Virgem: Seu modo de pensar e enxergar a vida precisa se renovar. Somente assim você irá estabelecer novas conexões e relações. Seus interesses se tornarão mais humanitários.



Libra: Seus hábitos pessoais precisam mudar para você se relacionar de maneira nova e com novas pessoas. A atuação no mundo se transforma e exige rever seu modo de interagir.



Escorpião: Você terá que deixar para trás certas relações e terrenos seguros. Só assim poderá ingressar em um novo espaço de vida e conhecer novas experiências.



Sagitário: Valores fundamentais devem ser revisados por você, assim como os hábitos de sua rotina. Isto é necessário para se abrir a novas aventuras e relacionamentos.



Capricórnio: A comunicação e a troca afetiva devem se ampliar para você encontrar um novo sentido para a vida. Sua dimensão humanitária e humanista ganha novo contorno.



Aquário: As questões materiais e de patrimônio devem ser superadas para você chegar a um novo começo e uma nova condição para viver daqui em diante.



Peixes: Sua identidade está terminando um longo ciclo de mudança. Uma nova pessoa ressurge. A partir disso, seu papel e participação no mundo estão mudando.