Grupo Cerco apresenta performance teatral em homenagem a Erico Verissimo

O Grupo Cerco sobe ao palco do Teatro Oficina Olga Reverbel (Riachuelo, 1089), nesta terça-feira (18), às 19h, para apresentar seu novo trabalho, Erico em Antares . A performance teatral, criada recentemente em comemoração ao aniversário de 120 anos de Erico Verissimo, estreou neste mês na 71ª Feira do Livro de Porto Alegre e agora ganha uma nova sessão, integrando a programação do festival Legado, realizado pela Fundação Teatro São Pedro.

Com direção de Inês Marocco, a montagem resgata a trajetória de Verissimo, compartilhando informações sobre o escritor, em diálogo com o público, e inserindo o autor gaúcho nos acontecimentos narrados no romance Incidente em Antares , o último a ser lançado por ele, em 1971. Na publicação, sete mortos insepultos erguem-se de seus caixões para denunciar a corrupção da sociedade da fictícia cidade de Antares. A história é recriada no palco, tendo em cena o elenco formado por Anildo Böes, Kalisy Cabeda, Manoela Wunderlich, Marina Kerber, Paulo Roberto Farias e Philipe Philippsen, além de Gabriela Lery, com execução de trilha sonora ao vivo. Os ingressos têm valores entre R$ 20,00 e R$ 40,00 e podem ser adquiridos no site do Theatro São Pedro.