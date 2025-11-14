Roda de conversa ‘Um outro olhar sobre a Porto Alegre negra: Restinga - o quilombo que deu certo’ ocorre no CHC Santa Casa

Nesta segunda-feira (17), às 18h30min, a roda de conversa Um outro olhar sobre a Porto Alegre negra: Restinga – o quilombo que deu certo, propõe uma reflexão sobre os impactos históricos da remoção forçada de comunidades negras do centro de Porto Alegre ao longo do século XX. Deslocadas para a Restinga – território periférico, inicialmente sem estrutura e políticas públicas – essas populações enfrentaram desafios sociais e urbanos que marcaram gerações, inclusive a perda da assistência médico-hospitalar que recebiam da Santa Casa. No local também haverá uma Feira de Artesanato e uma Mostra de Artes Plásticas da Restinga, além de uma apresentação musical de Vera Ambrosio.

O encontro visa destacar a trajetória de resistência, organização comunitária e valorização cultural que transformou a Restinga em um verdadeiro quilombo urbano. O debate terá as participações de Fernanda Oliveira da Silva, historiadora, professora da Ufrgs, autora do enredo da Escola de Samba Portela em 2026; Maria Clara Nunes, pioneira na construção comunitária da Restinga, com atuação marcante na educação infantil, no direito das mulheres de periferia e na fundação da Escola de Samba Estado Maior da Restinga; Teresinha da Rosa Marques, referência comunitária, originária da Lomba do Asseio, que protagonizou com outras mulheres a ocupação da Restinga. A mediação será da historiadora Neila Prestes de Araújo.

Confira a programação:

Segunda-feira (17), às 18h30min | Entrada franca

Um outro olhar sobre a Porto Alegre negra: Restinga – o quilombo que deu certo | Roda de conversa

CHC Santa Casa (Av. Independência, 75)

Segunda e terça-feira (17 e 18), das 11h às 18h - CHC Santa Casa (Av. Independência, 75)

Feira de Artesanato e Mostra de Artes Plásticas da Restinga

Entrada franca

Quarta-feira (19), das 14h30min às 16h

Cores da Terra: oficina de tintas naturais e pintura com elementos do território

CHC – Sala Múltiplos 3 (Av. Independência, 75)

Inscrições gratuitas no Sympla





