Perla Sântos lança uma obra que resgata a nobreza, ancestralidade e força dos tronos africanos

A professora e pesquisadora Perla Sântos lança Zacimba e a Nobreza Negra , seu primeiro livro da Coleção Nobreza Negra. Com ilustrações de Roger Goulart e edição e projeto gráfico de Rodrigo Keller, o livro resgata a nobreza, a ancestralidade e a força dos tronos africanos. A obra será lançada na programação da Semana da Consciência Negra 2025 da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (Praça Mal. Deodoro, 101), na segunda-feira (17), às 19h30min. O lançamento é aberto ao público e contará com sessão de autógrafos, roda de conversa e momentos de celebração cultural.

