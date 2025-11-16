Glênio Bohrer lança parte final de seu novo disco com show no Espaço 373

O compositor Glênio Bohrer celebra o lançamento da segunda parte de seu novo álbum Embaraço com show no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) na terça-feira (18), a partir das 20h. Na ocasião, será possível adquirir a versão física do novo disco, reunindo as oito novas canções com a primeira metade do trabalho, lançada em setembro deste ano. Ingressos a partir de R$ 35,00 no Tri.RS.Segundo trabalho da carreira musical de Bohrer, Embaraço reúne 16 canções originais que enveredam por diversos caminhos da MPB, com a participação de grandes nomes da música gaúcha. Loma Pereira, Indira Castro, Dudu Sperb, Marcelo Delacroix, Caio Martinez, Laura Dalmás e Mônica Tomasi são alguns dos cantores. A direção musical e arranjos são de Cristian Sperandir, enquanto Bohrer também assina a produção do disco e interpreta uma das canções.