Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaArtes Cênicas

Publicada em 14 de Novembro de 2025 às 08:45

13ª Mostra de Teatro Espírita traz espetáculos de Renato Prieto e Fábio de Luca à Capital

Programação também celebra os 25 anos em cartaz de ‘Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei’

Programação também celebra os 25 anos em cartaz de ‘Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei’

PRISCILA GRACEZ/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
Com o tema A arte de viver a arte, a Namaskar Produtora anuncia a 13ª edição da maior mostra de arte espírita do país. Marcada para este final de semana (15 e 16), no Teatro da Amrigs (Ipiranga, 5311), em Porto Alegre, a programação conta com os espetáculos nacionais Chico Xavier em Pessoa, com Renato Prieto, e 60 minutos para morrer, com Fábio de Luca. O evento, que faz parte do calendário das artes cênicas da capital gaúcha desde o ano de 2011, também celebra os 25 anos em cartaz de Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei. 
Com o tema A arte de viver a arte, a Namaskar Produtora anuncia a 13ª edição da maior mostra de arte espírita do país. Marcada para este final de semana (15 e 16), no Teatro da Amrigs (Ipiranga, 5311), em Porto Alegre, a programação conta com os espetáculos nacionais Chico Xavier em Pessoa, com Renato Prieto, e 60 minutos para morrer, com Fábio de Luca. O evento, que faz parte do calendário das artes cênicas da capital gaúcha desde o ano de 2011, também celebra os 25 anos em cartaz de Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei. 
O festival inicia sábado (15), às 15h, com um show inédito da banda Evangelizar é Amar dividido em três atos. Na sequência, às 18h, Léo Ritter apresenta o stand-up A comédia segundo o espiritismo, sucesso pelo Brasil. Encerrando o primeiro dia, às 20h30min, o ator Renato Prieto (André Luiz dos filmes Nosso Lar), apresenta o monólogo Chico Xavier em Pessoa. No domingo (16), a programação inicia às 15h, com a estreia da peça infantil com música ao vivo Ser + Criança. Às 18h, Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei celebra. E às 20h30min, o espetáculo nacional 60 minutos para morrer com a Cia Amigos da Luz entrega humor e reflexão pela primeira vez em Porto Alegre, com o ator Fábio de Luca. Ingressos a partir de R$ 30,00 via Sympla. 
 
Confira a programação completa: 
 
Sábado (15): 
15h: EVANGELIZAR É AMAR: PRÓXIMA ESTAÇÃO 
Com mais de dez anos de atividades, o Grupo apresenta um show inédito dividido em três atos contendo canções de todas as fases de sua carreira e novidades.
A versatilidade de suas melodias permite um repertório para refletir e dançar, incluindo toda a família. 
18h: LÉO RITTER: A COMÉDIA SEGUNDO O ESPIRITISMO! 
Com muito bom humor e descontração, Léo apresenta as situações do cotidiano de alguém que vive a doutrina espírita, mostrando que ninguém precisa ser perfeito. Afinal, se tem uma coisa que o espiritismo ensina é que todos estamos sempre evoluindo! 
20h30min: CHICO XAVIER EM PESSOA (RJ) 
Em uma emocionante homenagem a um dos maiores médiuns e pacifistas que o mundo conheceu, Renato Prieto traz de volta Chico Xavier aos palcos onde interpretando o mineiro, conta causos e histórias emocionantes de amor e fé, sem descuidar do bom humor que também o caracterizava. 
 
Domingo (16): 
15h: SER + CRIANÇA
Espetáculo infantil com música ao vivo que narra a aventura de Dani Pitininha e Bibi, duas primas que após encontrarem objetos e brinquedos antigos no baú do seu avô, liberam-se da tentação da tecnologia dos celulares e mergulham em um mundo lúdico da imaginação onde voam com um jatinho de papel.
18h: CAMINHOS QUE CRUZEI, AMIGOS QUE ENCONTREI (25 ANOS) 
Espetáculo espírita que aborda a vida após a morte na história de Felipe Souza, um homem que após um acidente de trânsito, desperta no mundo espiritual. Suas descobertas no além da vida trazem para o palco momentos de reflexão e humor em uma história de amor e fraternidade.
20h30min: 60 MINUTOS PARA MORRER (RJ) 
Um guru de autoajuda e um motorista de aplicativo despertam em um local desconhecido de onde tem que escapar de uma armadilha programada por um "fã" do trabalho de ambos. Uma comédia que aborda a finitude da vida, a valorização do tempo e as consequências dos nossos atos perante o próximo. Com um cronômetro no palco que vai mostrando o tempo que resta, será que eles conseguirão sobreviver?

Notícias relacionadas