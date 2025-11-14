13ª Mostra de Teatro Espírita traz espetáculos de Renato Prieto e Fábio de Luca à Capital

Com o tema A arte de viver a arte , a Namaskar Produtora anuncia a 13ª edição da maior mostra de arte espírita do país. Marcada para este final de semana (15 e 16), no Teatro da Amrigs (Ipiranga, 5311), em Porto Alegre, a programação conta com os espetáculos nacionais Chico Xavier em Pessoa , com Renato Prieto, e 60 minutos para morrer , com Fábio de Luca. O evento, que faz parte do calendário das artes cênicas da capital gaúcha desde o ano de 2011, também celebra os 25 anos em cartaz de Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei.

O festival inicia sábado (15), às 15h, com um show inédito da banda Evangelizar é Amar dividido em três atos. Na sequência, às 18h, Léo Ritter apresenta o stand-up A comédia segundo o espiritismo , sucesso pelo Brasil. Encerrando o primeiro dia, às 20h30min, o ator Renato Prieto (André Luiz dos filmes Nosso Lar ), apresenta o monólogo Chico Xavier em Pessoa . No domingo (16), a programação inicia às 15h, com a estreia da peça infantil com música ao vivo Ser + Criança . Às 18h, Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei celebra. E às 20h30min, o espetáculo nacional 60 minutos para morrer com a Cia Amigos da Luz entrega humor e reflexão pela primeira vez em Porto Alegre, com o ator Fábio de Luca. Ingressos a partir de R$ 30,00 via Sympla.

Confira a programação completa:

Sábado (15):

15h: EVANGELIZAR É AMAR: PRÓXIMA ESTAÇÃO

Com mais de dez anos de atividades, o Grupo apresenta um show inédito dividido em três atos contendo canções de todas as fases de sua carreira e novidades.

A versatilidade de suas melodias permite um repertório para refletir e dançar, incluindo toda a família.

18h: LÉO RITTER: A COMÉDIA SEGUNDO O ESPIRITISMO!

Com muito bom humor e descontração, Léo apresenta as situações do cotidiano de alguém que vive a doutrina espírita, mostrando que ninguém precisa ser perfeito. Afinal, se tem uma coisa que o espiritismo ensina é que todos estamos sempre evoluindo!

20h30min: CHICO XAVIER EM PESSOA (RJ)

Em uma emocionante homenagem a um dos maiores médiuns e pacifistas que o mundo conheceu, Renato Prieto traz de volta Chico Xavier aos palcos onde interpretando o mineiro, conta causos e histórias emocionantes de amor e fé, sem descuidar do bom humor que também o caracterizava.

Domingo (16):

15h: SER + CRIANÇA

Espetáculo infantil com música ao vivo que narra a aventura de Dani Pitininha e Bibi, duas primas que após encontrarem objetos e brinquedos antigos no baú do seu avô, liberam-se da tentação da tecnologia dos celulares e mergulham em um mundo lúdico da imaginação onde voam com um jatinho de papel.

18h: CAMINHOS QUE CRUZEI, AMIGOS QUE ENCONTREI (25 ANOS)

Espetáculo espírita que aborda a vida após a morte na história de Felipe Souza, um homem que após um acidente de trânsito, desperta no mundo espiritual. Suas descobertas no além da vida trazem para o palco momentos de reflexão e humor em uma história de amor e fraternidade.

20h30min: 60 MINUTOS PARA MORRER (RJ)