Show ‘Pérola no Veludo’ celebra 17 anos com samba no Grezz

O show Pérola no Veludo celebra 17 anos de parceria musical entre Nelson Coelho de Castro e Monica Tomasi em uma apresentação especial no Grezz (Almirante Barroso, 328) , nesta sexta-feira ( 14), às 20h . O repertório desta temporada traz sambas autorais , novas composições e alguns “mashups” singulares, em diálogo com mestres como Batatinha e Manacéa.

Desde sua estreia, em 2007, o show percorreu várias cidades do Estado, além de temporadas em Porto Alegre e Buenos Aires, levando ao público um fio poético que conecta tradição e contemporaneidade. Em 2025, o projeto retorna reafirmando sua relevância e sua contribuição à cena do samba produzido no Sul do País . Nesta edição comemorativa, Monica Tomasi (voz e cavaquinho) e Nelson Coelho de Castro (voz e violão) recebem Matheus Kleber (acordeom) e Giovanni Berti (percussão). Ingressos a partir de R$ 35,00 via Sympla.