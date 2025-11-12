Mateus Solano estreia seu primeiro monólogo em Porto Alegre

A comédia dramática O Figurante, traz o ator Mateus Solano em seu primeiro monólogo, no papel de um figurante que passa a questionar sua própria existência. Com direção de Miguel Thiré e colaboração na dramaturgia de Mateus Solano e Isabel Teixeira, a peça será apresentada na sexta-feira (14) e no sábado (15), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80).
A trama mergulha na rotina de Augusto, um figurante que luta para encontrar a si próprio em meio a uma rotina pobre de sentido, que o mantém num lugar muito aquém da sua potência como ser humano. O Figurante reflete sobre a dificuldade de se conectar com a própria essência e sobre os desafios de assumir o controle da própria narrativa. A vinda para a Capital gaúcha acontece após temporadas de muito sucesso no Rio de Janeiro e em São Paulo, seguida de passagens por Fortaleza, Piauí, Belo Horizonte, Campinas, São Luís, Vitória e Estados Unidos. No sábado (15), a sessão é acessível, com os recursos de Libras e audiodescrição. Ingressos a partir de R$ 39,60 à venda em uhuu.com.