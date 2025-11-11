Morre Tatsuya Nakadai, astro japonês que colaborou com Akira Kurosawa, aos 92

Tatsuya Nakadai, astro do cinema japonês conhecido por clássicos como "Ran" e "Kagemusha, a Sombra de um Samurai", filmes de Akira Kurosawa, morreu aos 92 anos. A informação foi confirmada nesta terça (11) pelo The Japan News e a causa da morte não foi divulgada.

O ator fez mais de 100 papéis ao longo das sete décadas de sua carreira e se consagrou também por títulos como "Harakiri" e pela aclamada trilogia "A Condição Humana", que denuncia o autoritarismo e a guerra, dirigidos por Masaki Kobayashi.

Nascido em dezembro de 1932, em Tóquio, Nakadai cresceu na cidade de Chiba e estudou na Haiyuza Training School, em que iniciou a sua carreira artística, também marcada por uma série de peças teatrais.

Sua estreia nos cinemas aconteceu em "O Quarto de Paredes Espessas", de 1953, longa de Kobayashi que firmou a sua parceria com o diretor, que ainda contemplou obras como "Rebelião Samurai" e o terror "Kwaidan".

Nakadai ficaria conhecido internacionalmente em 1964, depois de interpretar o senhor feudal Hidetora Ichimonji no prestigiado "Ran". Baseado em "Rei Lear", de William Shakespeare, o épico de Kurosawa rendeu ao cineasta a sua única indicação ao Oscar de melhor diretor e influencia outros artistas até os dias de hoje. O papel do ator se consagrou principalmente pela dedicação física e emocional que exigia.

Em sua trajetória, Nakadai também trabalhou com diretores como Hiroshi Teshigahara, Mikio Naruse e Kon Ichikawa, e se consagrou como ator de histórias estreladas por samurais - ele batalhou com o ator Thoshiro Mifune em clássicos do gênero como "Yojimbo - O Guarda Costas" e "Sanjuro", outros dois títulos de Kurosawa. Na década de 1970, ele voltaria a trabalhar com o cineasta em "Kagemusha", também ambientado no período do Japão feudal.

Por não ter se filiado a um estúdio específico, Nakadai sempre insistiu que se reconhecia, principalmente, enquanto ator de teatro. Nos palcos, ele protagonizou peças como "Morte de um Caixeiro-Viajante", "Dom Quixote" e clássicos shakespearianos como "Macbeth" e "Hamlet".

Nos últimos anos, ele seguiu atuando e participou de diversos filmes como dublador, caso de "O Conto da Princesa Kaguya", animação de 2013 produzida pelo Studio Ghibli.

Nakadai foi casado com a produtora Kyoko Miyazaki, morta antes dele, e deixa a filha Nao.