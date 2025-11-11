'Molha', novo espetáculo da Espiralar Encruza, estreia esta quinta na Zona Cultural

O novo espetáculo da Espiralar Encruza terá estreia dentro da Mostra Cura: Deslocamentos , na quinta-feira (13), às 19h, na Zona Cultural (Alberto Bins, 900). Segue em temporada até o dia 23 de novembro. Três janelas e as histórias de vida vistas por esses espaços quadrados e limitados. Um mundo dentro, um mundo fora. Um grupo de pedreiros, uma família em farrapos e uma moça solitária. Todos sabem que o piso irá rachar e a cidade desaparecer. Basta somente um pulo para se salvar do estrago e conseguir jantar o peixe com tranquilidade. Esta é a temática da peça Molha .

Mostra que fortalece a produção de artistas negros inicia nesta segunda em Pelotas e Porto Alegre LEIA MAIS:

Escrito e dirigido por Gabriel Faryas, Molha surge como uma resposta à iminência dos desastres que nos rondam, sejam ambientais, políticos ou familiares. Tudo pode romper a qualquer momento. Inspirado no movimento do teatro do absurdo, no qual situações fora da ordem cotidiana acontecem em cena para evidenciar a complexidade humana, acompanhamos na ação dois filhos que tentam convencer a mãe a deixar a cidade pequena; um grupo de pedreiros construindo um arranha-céu que logo irá ruir; e uma mulher jovem com seu animal de estimação. Todos têm uma única certeza: as coisas irão mudar de um segundo para o outro. Ingressos a partir de R$ 25,00 via Sympla.