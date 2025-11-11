A água no centro da paisagem

A água ocupa o centro da paisagem e do afeto na nova exposição do Espaço de Artes da UFCSPA (rua Sarmento Leite, 245). Em O córrego em mim, a artista visual Gabrielle Gross transforma vivências e testemunhos das enchentes de maio de 2024 em fotografia, videoarte, impressão em tecido e instalação artística. A abertura é terça-feira, às 19h, e a mostra segue em cartaz até 12 de dezembro, com visitas gratuitas de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h. Os registros percorrem o Centro de Porto Alegre e na Região das Ilhas, no Delta do Jacuí, e a exposição parte de um elemento recorrente na poética da artista: a água. Aos 23 anos, Gabrielle Gross transita entre a fotografia, o audiovisual, o desenho, a colagem e a cerâmica. A artista cursa Bacharelado em Artes Visuais na Ufrgs e acumula participações em exposições como a Art Lab Gallery (São Paulo, 2022) e o Festival Mês da Fotografia (Brasília, 2023), onde teve obra projetada na cúpula do Museu Nacional da República.

Mural revê memória do tráfico de escravos

O artista visual, professor e pesquisador Ário Gonçalves é o convidado da nova edição do projeto Grafite de Giz. Ele cria, a partir desta terça-feira, o painel Rota dos tubarões, no Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333). A obra, pensada para o Mês da Consciência Negra, parte da memória do tráfico transatlântico e a reinscreve no presente. "A grande linha vermelha pode ser a rota sangrenta no Atlântico, mas também o trajeto do ônibus Umbu, onde trabalhadores negros viajam espremidos enquanto os grandes tubarões ficam à espreita", afirma o artista. O público pode acompanhar o processo de criação até quinta-feira, quando, às 14h30min, o artista participa de um bate-papo mediado pela curadora Jéssica Becker. A obra estará aberta para visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h.

Vozes da ópera no Memorial do Judiciário