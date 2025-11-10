Terça Lírica especial reúne nova geração da ópera brasileira e talento venezuelano

O projeto Terça Lírica promove uma edição especial na terça-feira (11), às 19h, com o concerto Ópera em Conjunto, reunindo vozes do elenco do Ópera Estúdio 2025, programa de formação da Companhia de Ópera do RS (CORS). O recital será no Auditório Oswaldo Stefanello, no Memorial do Judiciário do RS ( Praça Marechal Deodoro, 55) , com entrada gratuita.

Sob direção artística de Flávio Leite e Patrick Menuzzi, e iluminação de Veridiana Mendes, o programa revisita grandes obras do repertório operístico em forma de árias, duetos, trios e conjuntos. Estarão em cena trechos de Don Giovanni e As Bodas de Fígaro (Mozart), La Bohème e Gianni Schicchi (Puccini), Rigoletto (Verdi), Lakmé (Delibes) e A Viúva Alegre (Lehár), em um concerto que atravessa emoções, estilos e personagens icônicos. O elenco reúne artistas de diferentes regiões do Brasil e um destaque internacional da Venezuela, o tenor Xavier Quiñonez.