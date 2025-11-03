Filho da lenda Fela Kuti, Seun Kuti celebra a cultura negra em show no Grezz

Herdeiro do legado do lendário Fela Kuti, o cantor e compositor Seun Kuti promete unir música e militância em uma celebração da cultura negra nesta quarta-feira (5), a partir das 19h, no Grezz (Rua Almirante Barroso, 328). O artista se apresenta ao lado da banda Egypt 80, que acompanhava seu pai no começo da carreira e da qual ele também já fez parte. Ingressos (entre R$ 80,00 e R$ 300,00) na plataforma Shotgun.
Expoente do afrobeat, o artista chega ao Brasil para apresentar o recém-lançado Heavier Yet (Lays the Crownless Head), que tem produção musical de Lenny Kravitz. O novo álbum inédito acaba de ganhar uma versão deluxe com as participações de Adi Oasis, Alborosie, Damian Marley, Don Letts & Gaudi, Kamasi Washington, Posdnuos (De La Soul) e Sampa the Great.
Expoente do afrobeat, o artista chega ao Brasil para apresentar o recém-lançado Heavier Yet (Lays the Crownless Head), que tem produção musical de Lenny Kravitz. O novo álbum inédito acaba de ganhar uma versão deluxe com as participações de Adi Oasis, Alborosie, Damian Marley, Don Letts & Gaudi, Kamasi Washington, Posdnuos (De La Soul) e Sampa the Great.