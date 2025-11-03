Ospa Jovem e Coro Sinfônico da OSPA exploram o universo da ópera no concerto Cortina Lírica

A Ospa Jovem promove um encontro especial entre música sinfônica, canto coral e o gênero operístico no concerto Cortina Lírica, que acontece na terça-feira (4), às 20h, no Complexo Cultural Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.501). A entrada é gratuita, com retirada de ingressos em sympla.com.br/casadaospa.Sob regência de Arthur Barbosa, o espetáculo reúne pela primeira vez a orquestra mais avançada da Escola de Música da Ospa e o Coro Sinfônico da Ospa, grupo com 68 vozes preparadas pelo maestro Diego Schuck Biasibetti, em uma noite que celebra grandes momentos do repertório sinfônico-coral com obras de Beethoven, Verdi, Lehár e Bizet.Segundo o maestro Arthur Barbosa, a proposta pedagógica de unir a Ospa Jovem a solistas vocais e ao coro aproxima os jovens músicos da orquestra de uma vertente central da música de concerto: o repertório lírico. “Trazer ao jovem músico essa experiência é parte de nossa missão de prepará-lo para o mercado da música de concerto, oferecendo contato com obras de grande porte e diferentes formações”, explica Barbosa. O regente do Coro Sinfônico da Ospa, Diego Schuck Biasibetti, destaca que a diversidade de formações e a “orquestração” das vozes torna o programa muito rico, e valoriza a sintonia entre os grupos, comentando que a “juventude contagiante do Coro da Ospa combina perfeitamente com uma orquestra jovem, porém, que já demonstra uma grande maturidade musical”.