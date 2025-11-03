Kelly Carvalho apresenta tributo a Amy Winehouse no Sesc Alberto Bins

A cantora Kelly Carvalho sobe ao palco do Teatro do Sesc (Alberto Bins, 665) com um tributo a Amy Winehouse nesta quarta-feira (5), às 19h. O espetáculo honra o legado da celebrada artista com figurinos, arranjos originais, naipe de metais e backing vocals que recriam a atmosfera única dos palcos que eternizaram Amy, destacando canções como Back to Black, Rehab e Valerie. Ingressos (a partir de R$ 24,00) na bilheteria e no site do Sesc/RS.
Fundado em 2015, o tributo idealizado por Kelly Carvalho já percorreu palcos importantes do Estado e do Brasil. Nesta caminhada, em 2018, o projeto alcançou um marco ao receber a participação especial de Robin Banerjee, guitarrista oficial de Amy Winehouse, em uma turnê pelo Sul. A performance de Kelly se destaca pela entrega cuidadosa, honrando o legado da artista não apenas nos trejeitos, mas também na fidelidade de seu timbre.
